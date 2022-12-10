Bloomberg: Економіка ЄС не зазнала наслiдкiв від запроваджених санкцій проти РФ

Згідно з оцінкою, підготовленої виконавчим органом блоку, вплив санкцій проти РФ на економіку ЄС в основному обмежився кількома конкретними секторами, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами агентства, на кінець листопада ЄС схвалив понад 150 національних заходів для пом’якшення шоку від вторгнення Росії в Україну в рамках тимчасової кризової системи. Згідно з оцінкою, ці заходи становлять 525,5 млрд євро.

Перед вторгненням Росії очікувалося, що економіка ЄС значно розшириться, в основному повернувшись до рівня виробництва до пандемії. Натомість війна призвела до зростання цін і збоїв у ланцюжках постачання, а також створила навантаження на державні фінанси, оскільки уряди намагаються пом’якшити наслідки різкого зростання цін на енергоносії.

Сплеск цін на енергоносії був особливо сильним у ЄС порівняно зі США та Японією, створюючи проблеми для конкурентоспроможності та призводячи до скорочення виробництва на кількох заводах. Згідно з оцінкою, заходи, запроваджені державами-членами для обмеження впливу високих цін на енергію на домогосподарства та компанії, матимуть чисті бюджетні витрати у 0,9% ВВП ЄС у 2022 році.

Хоча ВВП ЄС зріс у першій половині цього року, річний рівень інфляції в блоці досяг 11,5% у жовтні, а зростання було нерівномірним у всьому блоці, деякі країни фіксували низькі або негативні темпи.

Експортні обмеження ЄС були розроблені, щоб мінімізувати вплив на ланцюги поставок. Імпорт з Росії впав приблизно до 9% від загальної в’їзної торгівлі з 40%-45% до війни, причому ключовий імпорт замінили такі країни, як Туреччина, Бразилія, Південна Корея та Індія. Проте, заборона на деревину сприяла зростанню цін, і деякі проблеми з постачанням фанери та дуба залишаються.

Деякі продукти дефіцитні через війну та заходи Москви, а не через санкції. Імпорт рідкісних газів, таких як неон і ксенон, які необхідні для виробництва мікросхем, скоротився.

Попадань на критично важливу сировину, на яку не поширюються санкції, поки що в основному вдалося уникнути. Відповідно, імпорт алюмінію, нікелю та титану зріс, а паладію та міді трохи знизився.

Відповідно до аналізу, однією з вразливих місць, яку виявила війна в Україні, є залежність ЄС від російських залізниць і коридорів для вантажних перевезень з Китаєм. Проблема, ймовірно, вплине на транспортні витрати та постає на додачу до проблем із авіаперевезеннями, а також труднощів з доставкою в портах переважно Китаю.

Нагадаємо:

5 грудня набуло чинності рішення Ради ЄС про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн.

Низка країн-членів ЄС закликають переглянути санкції блоку проти РФ і зробити винятки для поставок російської агропродукції більш чіткими, нібито чинні правила затримують поставки до бідних країн.