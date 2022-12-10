Кулеба зустрівся з президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся у Києві з президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яною Сполярич, повідомляє Новое время.

Про це він написав у Twitter.

"Я зустрівся з президенткою МКЧХ Мір'ян Сполярич у Києві, щоб подякувати МКЧХ за допомогу і наголосити на необхідності звільнення наших військовополонених. Я закликав МКЧХ допомогти нам зупинити один з найогидніших злочинів Росії з насильницького переміщення українських дітей, повернути їх додому і запобігти їх незаконному усиновленню" , — йдеться у повідомленні.

У четвер, 8 грудня, в Україну з робочим візитом прибула президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич-Еггер. Вона перебуватиме в Україні чотири дні.