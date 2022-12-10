ЗМІ: У Судані відбулося повне відключення світла через аварію на ГЕС

У Судані 10 грудня відбулося повне відключення світла через аварію на гідроелектростанції, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Al-Rakoba.

Гребля Мерове, яка живить більшість регіонів Судану, зіткнулася з аварією, у зв'язку з чим сталося знеструмлення 45-мільйонної країни.

На даний момент електрика поступово повертається до міст Судану.

Зазначається, що сектор електроенергетики країни страждає від колапсу та відсутності періодичного технічного обслуговування після того, як підтримка Судану була припинена через воєнний переворот 25 жовтня минулого року.

Працівники сектору енергетики влаштували серію страйків через погіршення заробітної плати, але місяць тому влада все ж таки задовольнила їх.

Нагадаємо, 4 грудня Україна відправила до Африки друге судно із 30 тисячами тонн гуманітарного вантажу пшениці. Також у порту Чорноморська завантажуються ще два балкери NEVA та RUBYMAR, які доставлять 55 тисяч тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану.

За словами українського президента, Україна своїм зерном врятує від голоду щонайменше 5 мільйонів людей.