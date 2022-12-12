Генштаб: ЗСУ за добу знищили 620 окупантів та 24 танки
Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби Збройні сили знищили 620 окупантів, кількість убитих загарбників з початку агресії склала 94 760 військових.
Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 12.12 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано,
- танків - 2 966 (+24) од.,
- бойових броньованих машин - 5 928 (+8) од.,
- артилерійських систем - 1929 (+1) од.,
- РСЗВ - 397 (+0) од.
- засобів ППО - 211 (+0) од.,
- літаків - 281 (+0) од.,
- вертольотів - 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4) од.,
- крилатих ракет - 592 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4544 (+4) од.,
- спеціальної техніки – 169 (+2) од.