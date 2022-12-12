Генштаб: ЗСУ за добу знищили 620 окупантів та 24 танки

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 620 окупантів та 24 танки
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби Збройні сили знищили 620 окупантів, кількість убитих загарбників з початку агресії склала 94 760 військових.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 12.12 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 94 760 (+620) осіб ліквідовано,
  • танків - 2 966 (+24) од.,
  • бойових броньованих машин - 5 928 (+8) од.,
  • артилерійських систем - 1929 (+1) од.,
  • РСЗВ - 397 (+0) од.
  • засобів ППО - 211 (+0) од.,
  • літаків - 281 (+0) од.,
  • вертольотів - 264 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1617 (+4) од.,
  • крилатих ракет - 592 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 4544 (+4) од.,
  • спеціальної техніки – 169 (+2) од.

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