Генштаб: ЗСУ за добу знищили 620 окупантів та 24 танки

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби Збройні сили знищили 620 окупантів, кількість убитих загарбників з початку агресії склала 94 760 військових.

Загальні бойові втрати окупантів з 24.02 до 12.12 орієнтовно склали: