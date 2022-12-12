Путін вперше за 10 років скасував щорічну прес-конференцію

Великої прес-конференції президента Росії Володимира Путіна цього року не планують, повідомив його речник Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.

Однак при обліку скасованої прес-конференції Путін може поговорити з особистими пропагандистами – кремлівським пулом.

У листопаді ЗМІ писали, що прес-конференція не готується. Однією із причин скасування, як писали ЗМІ, була "ситуація на фронті".

Починаючи з 2012 року, підсумкова прес-конференція президента Росії проходила в грудні.