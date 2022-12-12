У ЄС достатньо газу на зиму, але можливий дефіцит у 2023 році – МЕА

Європейський Союз має достатньо газу на зиму, але може зіткнутися з дефіцитом в наступному році, якщо Росія ще більше скоротить поставки.﻿ Про це заявило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), повідомляє Економічна правда.

Агентство закликало уряди діяти швидше для економії енергії та розширення використання поновлюваних джерел енергії.

"Незважаючи на те, що Росія скоротила поставки газу в цьому році, Європа запобігла гострому дефіциту і почала зиму з переповненими резервуарами для зберігання газу - частково завдяки надзвичайним заходам ЄС щодо заповнення сховищ, а також завдяки щасливому випадку з теплою погодою і високими цінами на газ, які знизили попит на паливо" , - пише Reuters.

Проте наступний рік може стати ще більш жорстким випробуванням, ніж енергетична криза, яка цього року призвела до того, що рахунки за паливо для європейських домогосподарств різко зросли.

"Якщо Росія скоротить невелику частку газу, яку вона все ще постачає до Європи, а попит на газ у Китаї відновиться після падіння, спричиненого карантином через COVID-19, ЄС може зіткнутися з дефіцитом газу в 27 мільярдів кубометрів у 2023 році" , - підкреслили в МЕА.

За даними ЄС, загальне споживання газу в ЄС в 2021 році становило 412 млрд кубометрів.

"Це серйозний виклик" , - заявив виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль на прес-конференції в Брюсселі, додавши, що дефіцит сягнув би близько 60 млрд кубометрів, якби ЄС не вжив заходів реагування на надзвичайні ситуації.

Потенційний дефіцит можна було б запобігти, розширивши субсидії та політику економії енергії шляхом реконструкції певних будинків та заміни опалення на основі викопного палива тепловими насосами, одночасно просуваючись вперед у реалізації планів ЄС щодо масового розширення відновлюваної енергетики, зазначили в МЕА.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що газопостачання блоку було "безпечним для цієї зими", і 27 країн ЄС вже готуються до наступної.