Херсон під обстрілом росіян: ОВА повідомляє про загиблих і постраждалих
Російські війська продовжують обстрілювати звільнений українськми Силами оборони Херсон, за попередніми даними загинули 2 мирних мешканців, 5 - постраждали, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.
"Херсон під масованим обстрілом російських окупантів. Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули.
Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома".
Голова ОВА закликає херсонців при звуках вибухів негайно прямувати в укриття.