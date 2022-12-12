Херсон під обстрілом росіян: ОВА повідомляє про загиблих і постраждалих

Російські війська продовжують обстрілювати звільнений українськми Силами оборони Херсон, за попередніми даними загинули 2 мирних мешканців, 5 - постраждали, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

"Херсон під масованим обстрілом російських окупантів. Ворог атакував мікрорайон ХБК. На цю хвилину відомо про 7 постраждалих, 2 з них – загинули.

Також бригади екстреної медичної допомоги разом із Червоним Хрестом прямують на мікрорайон Острів. Кількість постраждалих нині невідома".

Голова ОВА закликає херсонців при звуках вибухів негайно прямувати в укриття.