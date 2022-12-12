ГУР: Росія виготовила сотні ракет від початку війни проти України

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія продовжує виготовляти високоточні ракети для своїх терористичних ударів, повідомляє Новое время.

Про це в інтерв'ю The New York Times заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

За його словами, з початку повномасштабної війни російські заводи зброї змогли виготовити 240 високоточних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування Калібр.

За місяць РФ може виробляти близько 40 нових ракет, додав Скібіцький.

Раніше глава української розвідки Кирило Буданов заявляв, що запасу ракет у РФ вистачить ще на кілька масованих ударів по Україні, заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Після цього, за його словами, росіяни вийдуть у повний нуль.

За даними NYT, Росія використовує для ударів по цивільній інфраструктурі України крилаті ракети, зроблені за кілька місяців після запровадження західних санкцій.