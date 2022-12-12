В ОП розповіли, чи отримає Україна далекобійне озброєння від Заходу

Радник Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю НВ розповів, чи Україна отримає далекобійне озброєння від Заходу, повідомляє Новое время.

На запитання про те, чи з'явиться у західних партнерів України політична воля передати Україні далекобійне озброєння, танки та літаки, Жовква відповів:

«Я впевнений, що з'явиться. Просто хтось має ухвалити перше рішення. Не озиратися одна країна на іншу, а просто взяти і ухвалити це рішення. Ми ясно знаємо, хто має такі танки або відповідні далекобійні системи, або системи ППО великого і середнього радіусу дії. Питання виникає в одному: скільки ще потрібно обстрілів Україні зазнати, щоб така воля нарешті з'явилася?».

За словами радника Офісу президента, деякі партнери України реагують лише якщо «відбувається щось жахливе».

6 грудня голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не заважають Україні розробити свою власну далекобійну зброю, яка потенційно може завдавати ударів по території Росії.

11 грудня у Welt am Sonntag вийшло інтерв'ю посла України Олексія Макеєва, який розповів, що уряд Німеччини планує подальші постачання зброї для ЗСУ, а Україна продовжує переговори щодо надання танків Leopard та бойових машин піхоти Marder.