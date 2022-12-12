Зеленський впевнений, що війна в Україні закінчиться, коли Путін помре

Президент Володимир Зеленський впевнений, що війна в Україні закінчиться, коли російський лідер Володимир Путін помре, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом.

Спецвипуск знімали у столичному метро, час від часу було чути, як ходять потяги.

Ведучий запитав у Зеленського – "уявімо, якщо Путін застудився та помер, або випадково випав з вікна і помер, війна продовжиться"?

"Ні. Не буде війни. Авторитарний режим, він страшний. Є великий ризик – не може все залежати від однієї людини.

І тому, коли людина уходить, інституції зупиняються. Такий час був у Радянському Союзі. Зупинилося все.

Я вважаю, якщо його не буде, то їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою".

Зеленський вважає, що росіяни боротимуться за демократію, коли зрозуміють, що прийшла повна ізоляція.