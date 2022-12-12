ГУР: Росії вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів України

Військам РФ вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів території України, якщо окупанти будуть використовувати по 80−90 ракет, повідомляє Новое время.

Про це повідомив офіційний представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю The New York Times.

"За нашими розрахунками, у них є ракети ще на три-п'ять хвиль ударів. Це якщо в одній хвилі буде від 80 до 90 ракет" , — сказав він.

Скібіцький також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія змогла зробити 240 високоточних крилатих ракет Х-101 і близько 120 крилатих ракет морського базування Калібр. Загалом, за даними розвідки, окупанти можуть виготовляти близько 40 ракет на місяць.

Раніше глава української розвідки Кирило Буданов заявляв, що запасу ракет у РФ вистачить ще на кілька масованих ударів по Україні. Після цього, за його словами, росіяни вийдуть у повний нуль.

5 грудня РФ завдала восьмого масованого ракетного удару по цивільних цілях в Україні.

З понад 70 випущених агресором ракет українській ППО вдалося збити понад 60.