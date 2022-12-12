Шмигаль: Росія намагається "затопити" Європу новою хвилею біженців

Росія намагається «затопити» Європу новою хвилею біженців, коли атакує українську енергетичну інфраструктуру, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Новое время.

В ефірі телеканалу TF-1 він також закликав забезпечити надання Україні протиракетних батарей Patriot та інших високотехнологічних систем протиповітряної оборони для протидії російським нападам.

Шмигаль нагадав, що російські ракетні та артилерійські удари по об'єктах критичної інфраструктури спричинили відключення електроенергії та водопостачання для мільйонів українців на тлі морозної погоди.

Німеччина запропонувала Польщі системи Patriot після падіння ракети у Пшеводуві біля кордону з Україною 15 листопада під час масованої повітряної атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до Німеччини з проханням направити системи Patriot Україні.﻿

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що Patriot призначений для захисту повітряного простору НАТО, тому для передачі їх Україні потрібна згода країн-союзниць.

Генсек Альянсу Йєнс Столтенберг каже, що це питання мають приймати конкретні країни. Пізніше він додав, що йде дискусія щодо надання Patriot Україні.