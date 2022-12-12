Шмигаль: Для швидкого відновлення електро та теплопостачання потрібно $1 млрд
Україна потребує 1 мільярд доларів на швидке відновлення критичної інфраструктури для проходження зими, повідомляє Економічна правда.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні ОЕСР.
Він розповів, що план відновлення України після війни передбачає три етапи.
"Але головним пріоритетом наразі є етап виживання – швидкого відновлення критичної інфраструктури та енергетичного сектору для проходження зимового періоду", – зазначив глава уряду.
Шмигаль розповів, що останні російські атаки призвели до пошкодження половини об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні та дестабілізації електромережі. Запровадження планових та позапланових відключень електроенергії в країні вплинуло на всі сектори економіки та соціального життя України.
"Орієнтовна вартість екстреної підтримки електроенергетики оцінюється в 500 млн дол США. Орієнтовна вартість екстреної підтримки сектору централізованого теплопостачання оцінюється ще в 500 млн дол США", – наголосив прем’єр-міністр.
Крім цього, відповідно до звіту Світового банку, Єврокомісії та Кабінету Міністрів, загальні потреби щодо відбудови та відновлення України на 1 червня оцінювались у 349 млрд дол. За попередніми оновленими оцінками Світового банку та Уряду України потреби на відбудову зростуть до 500-600 млрд дол.