Зеленський відповів, чи є загроза ядерного удару з боку Путіна

Президент Володимир Зеленський відповів, чи є загроза ядерного удару з боку російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Девіду Леттерману для його шоу Мого наступного гостя не треба представляти на Netflix глава української держави сказав, що, на його думку, Путін «боїться смерті і любить життя».

"Я бачив його, і бачив його бажання жити — він дуже любить це життя. Він навіть сидить за довгим столом, боїться захворіти на COVID або ще на щось… Я не впевнений, що він готовий застосувати ядерну зброю. Тому що він розуміє, що якщо він застосує, то наступні кроки можуть бути від будь-якої держави саме до нього. Особисто до нього" , — вважає Зеленський.

7 грудня російський диктатор заявив, що загроза ядерної війни «наростає».

В українській розвідці у вересні заявляли, що вважають загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї проти України «дуже високою». Водночас, на думку очільника ГУР Кирила Буданова, найближчим часом Росія не завдасть ядерного удару.