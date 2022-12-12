В УЗ попередили про затримку потягів через негоду: список рейсів

Внаслідок серйозної негоди в районах польського, угорського та словацького кордонів в Україні затримується низка потягів, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал "Укрзалізниці".

Як зазначає пресслужба, найбільші затримки зафіксовані у рейсів:

№716/715 Перемишль - Київ на 8:35 год;

№706/705 Перемишль - Київ на 3:51 год;

№32/31 Перемишль - Запоріжжя 1:20 год;

№45/46 Харків - Ужгород на 1:18 год;

№90/89 Перемишль - Київ на 1:01 год.

"Поїзди угорського формування Захонь-Чоп та словацького формування Кошице-Мукачево курсують із затримками в межах 30 хвилин" , - пише "Укрзалізниця".

Нагадаємо, що у Львові 11 грудня зупинилися трамваї та тролейбуси через обледеніння електромережі.