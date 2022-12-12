Парламент Естонії схвалив перехід освіти на естонську мову

Парламент Естонії – Рійгікогу – в понеділок ухвалив закон, що створює основу та умови для переходу освіти на естонську мову, зокрема встановлює, що мовою навчання в школах і дитячих установах є естонська мова, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє ERR.

За ухвалення закону в третьому й остаточному читанні проголосували 62 естонські депутати, проти були 16.

Документ передбачає, що у 2024-2025 навчальному році на естонську мову перейдуть дитячі садки, а також 1-й і 4-й класи. У гімназії та середній професійній освіті частка неестонської мови може становити до 40% до 2029-2030 навчального року.

У 12-х класах школи навчання повністю естонською мовою має бути організоване до 2032-2033 навчального року. У професійно-технічних навчальних закладах зміни торкнуться учнів, які навчаються за програмою середньої професійної освіти.

Кваліфікаційну вимогу до працівників сфери освіти доповнено вимогою про володіння державною мовою, відповідно до якої з 2024 року вчитель має знати естонську мову на рівні С1.

Крім того, З 2024-2025 навчального року для навчальної та виховної діяльності неестонською мовою буде необхідний дозвіл уряду. Уряд за клопотанням рішення міської влади може зробити виняток на один рік.

Закон передбачає можливість використання іншої мови поряд із естонською або замість естонської щодо певних груп – наприклад дітей із особливими освітніми потребами, а також коли рідна мова учня не є мовою навчання.

Нагадаємо, у 2019 році в Естонії вже намагалися перевести освітню систему на естонську мову, але в коаліційній угоді партії відмовилися від цього зобов’язання. У червні саме це стало формальним приводом до розпуску коаліції та формування нового уряду.