Уоллес: Міноборони Британії відкрито до постачання Україні далекобійної зброї

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес заявив, що він «відкритий» до перегляду відмови від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії, якщо Росія продовжить завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, повідомляє Новое время.

Колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон у парламенті запитав Уоллеса про можливе постачання Україні ракетних комплексів більшої дальності для знищення пускових установок безпілотників, повідомляє Sky News.

"Я постійно переглядаю системи озброєнь, які ми можемо надати. У нас є потенційні системи озброєнь, які є далекобійнішими. І якщо росіяни продовжать завдавати ударів по цивільних районах і спробують знову порушити Женевські конвенції, тоді я буду відкритий і подивлюся, що ми робитимемо далі" , — відповів Уоллес.

12 грудня радник Офісу президента Ігор Жовква на запитання НВ про те, чи з'явиться у західних партнерів України політична воля передати Україні далекобійне озброєння, танки та літаки, відповів:

«Я впевнений, що з'явиться. Просто хтось має ухвалити перше рішення. Не озиратися одна країна на іншу, а просто взяти і ухвалити це рішення. Ми ясно знаємо, хто має такі танки або відповідні далекобійні системи, або системи ППО великого і середнього радіусу дії. Питання виникає в одному: скільки ще потрібно обстрілу Україні зазнати, щоб така воля нарешті з'явилася?».

6 грудня глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США не заважають Україні розробити свою власну далекобійну зброю, яка потенційно може завдавати ударів по території Росії.

11 грудня у Welt am Sonntag вийшло інтерв'ю посла України Олексія Макєєва, який розповів, що уряд Німеччини планує подальші постачання зброї для ЗСУ, а Україна продовжує переговори щодо надання танків Leopard та бойових машин піхоти Marder.