ДСНС: У Донецькій області група піротехніків підірвалася на вибухівці

На Донеччині 12 грудня група піротехніків підірвалася на вибухівці. Внаслідок вибуху загинули троє людей, ще двоє — отримали поранення, повідомляє Новое время.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Піротехніки підірвалися під час розмінування у Костянтинівці Краматорського району. За життя двох поранених наразі борються лікарі.

Загинули начальник відділення піротехнічних робіт АРЗ СП Євген Сагайда, начальник відділення підводного розмінування АРЗ СП Олександр Кулініч та старший водій-сапер відділення піротехнічних робіт АРО СН Максим Лизя.

Через велику площу замінованих територій в Україні регулярно трапляються випадки вибухів людей на вибухівках. Наприклад, у Херсонській області 7 грудня під час проведення стабілізаційних заходів на мінах вибухнули поліцейські: четверо правоохоронців загинули, серед них голова Управління поліції Черкаської області; ще четверо отримали поранення.