Країни G7 опублікували спільну заяву щодо України

Лідери країн G7 за підсумками онлайн-зустрічі у понеділок, 12 грудня, пообіцяли допомогти у відновленні інфраструктури України та сконцентруватися на постачаннях систем ППО для ЗСУ, повідомляє Новое время.

Спільна заява опублікована на сайті уряду Німеччини, яка головує в G7.

Лідери знову підтвердили підтримку і солідарність з Україною перед російською агресією і засудили тих, хто сприяє незаконній війні російського диктатора Володимира Путіна.

"Ми сповнені рішучості допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру" , — йдеться у заяві.

У G7 підкреслили, що зрештою Росії доведеться заплатити за відновлення інфраструктури, пошкодженої чи зруйнованої через її дії.

Також лідери G7 мають намір притягнути Путіна та співучасників агресії РФ до відповідальності відповідно до міжнародного права.

Лідери Великої сімки повторили, що безвідповідальна ядерна риторика Росії неприйнятна і будь-яке застосування хімічної, біологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

"Ми продовжимо координувати зусилля щодо задоволення невідкладних потреб України у військовій та оборонній техніці з негайним акцентом на забезпечення України системами та засобами протиповітряної оборони" , - додали лідери G7.

Вони знову засудили захоплення та мілітаризацію Росією української Запорізької АЕС, викрадення та жорстоке поводження з українським персоналом, а також навмисну дестабілізацію роботи станції.

У G7 додали, що на сьогодні не бачили доказів того, що Росія прагне миру. Вони переконані, що

Росія може негайно покласти край цій війні, припинивши напади на Україну та повністю та вивівши свої війська з української території.