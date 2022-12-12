Канцлер Австрії проти скорочених процедур вступу до ЄС для України

Відень не вважає можливим вступ України до Євросоюзу за прискореним порядком. Такої ж думки австрійські лідери і щодо іншої європейської країни - Боснії і Герцоговини, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Rebublik Osterreich Parlament.

Подібну заяву у понеділок, 12 грудня, зробив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер, коли брав участь у дебатах під час засідання Комітету з європейських справ австрійського парламенту.

"З точки зору ЄС, Боснія і Герцеговина (БіГ) ще не відповідають усім критеріям вступу, але необхідно використовувати різні форми діалогу, щоб наблизити країну до союзу. З точки зору Австрії, скорочені процедури приєднання не підходять ні Боснії, ні Україні" , - наводить слова канцлера пресслужба австрійського парламенту.

Сьогодні, 12 грудня повідомлялось, що канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про свою готовність підтримувати контакт із президентом Росії Володимиром Путіним, якщо це допоможе завершити війну в Україні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський обговорив із Нехаммером його результати особистої зустрічі з Путіним.