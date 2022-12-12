Байден: США не відправлять війська в Україну, але продовжать постачати військову допомогу

Президент США Джо Байден у понеділок, 12 грудня, повторив, що не планує відправляти війська до України. Він додав, що Вашингтон продовжить постачати військову допомогу для ЗСУ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN.

"Ми вводимо війська до України? Ні, ми надсилаємо матеріали, як і раніше, на мільйони доларів" , — відповів Байден на запитання, чи планує його адміністрація відправляти війська в Україну.

Раніше лідери країн G7 пообіцяли допомогти у відновленні інфраструктури України та сконцентруватися на постачаннях систем ППО для ЗСУ.

9 грудня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 275 мільйонів доларів.

10 листопада в Пентагоні заявили, що з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого США виділили Україні понад 18,6 млрд доларів допомоги в галузі безпеки.