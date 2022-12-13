Forbes: ЗСУ можуть готувати четвертий наступ. Названо напрямок

Збройні сили України можуть готувати четвертий наступ, щоб звільнити окуповану частину Запорізької області.﻿ Про це, з посиланням на Forbes, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За деякими даними, українська армія стягує механізовані сили до Гуляйполя. Це може бути ознакою того, що четвертий контрнаступ України може розпочатися вже взимку.

Основний удар може бути спрямований на звільнення більшої частини півдня України та відтіснення російських військ до вузького перешийка, що сполучає материкову Україну з Кримським півостровом.

Щоб звільнити Мелітополь, потім повернути праворуч та звільнити лівобережну частину Херсонської області, українським військам потрібно просунутися на 250 км.

"Українським збройним силам потрібно буде зосередити багато сил, щоб Запорізький наступ увінчався успіхом. Велика ймовірність того, що росіяни побачать, як війська збираються для удару і спробують завдати превентивного удару за допомогою артилерії" , - йдеться у матеріалі.

Раніше міністр оборони України заявив, що щойно затвердіє земля і стануть стійкими морози, українські Сили оборони відновлять активний контрнаступ.

