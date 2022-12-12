Зеленський: Новий масований ракетний удар РФ можливий у будь-який момент

Президент Володимир Зеленський у зверненні в понеділок, 12 грудня, заявив, що російські окупанти можуть завдати нового масованого ракетного удару по Україні будь-якої миті, повідомляє Новое время.

Глава держави попросив серйозно сприймати попередження від військового командування, Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги, поки країна-терорист має ракети. Він також наголосив, що Україна має бути на всіх рівнях готова до будь-яких ворожих намірів і зробить усе, щоби пройти зиму.

"Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може вдарити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти та що звільняти, Росія все одно сподівається на блекаути. Це остання надія терористів" , - зазначив Зеленський.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький заявив, що Росії вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів України, якщо окупанти використовуватимуть по 80-90 ракет.

5 грудня РФ завдала восьмого масованого ракетного удару по цивільних цілях в Україні. З понад 70 випущених агресором ракет українські сили ППО збили більше 60.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат казав, що росіянам потрібно щонайменше кілька днів, щоб підготуватися до нової можливої масованої атаки.