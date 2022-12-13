Пентагон: РФ використовує боєприпаси 40-річної давності

Росія використовує застарілі боєприпаси, зроблені 40 років тому, повідомив неназваний чиновник Міноборони США в коментарі Reuters, повідомляє Новое время.

"Вони готові використати старі боєприпаси, деякі з яких були зроблені понад 40 років тому" , - сказав військовий чиновник.

Це є ознакою того, що Росія спалює запаси своїх боєприпасів у війні проти України, додав він.

Чиновник зазначив, що показники відмов в ураженні цілі для російських боєприпасів дуже високі. Цей показник, за його словами, включає і невдалі запуски, і випадки, коли боєприпас вражає ціль, але не вибухає.

"Іншими словами, ви заряджаєте боєприпаси, схрещуєте пальці та сподіваєтесь, що вони вистрілять або, коли вони приземляться, вибухнуть" , - пояснив він.

Раніше Генштаб повідомляв, що мобілізованим росіянам, які проходять підготовку в Білорусі, видали застарілу зброю зразка Другої світової війни.