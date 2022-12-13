Німеччина озвучила, яку військову техніку надасть Україні

Німеччина досі не надає Україні сучасні танки, але продовжує надсилати інші види озброєнь, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці.﻿﻿ Про це повідомила глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, повідомляє Українська правда.

"В Україну було доставлено більше самохідних гаубиць. Йдеться про 24 одиниці. Також буде надано шість-сім САУ Gepard" , - заявила політик.

Представниця Бундестагу зазначила, що особисто вона виступає також за відправку Україні сучасних танків Leopard і Marder, але в уряді цю ініціативу досі не підтримують.

За словами Штрак-Ціммерман, їх надання зараз є просто необхідним і вона більше "не бачить причин не робити цього".