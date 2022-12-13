Німеччина озвучила, яку військову техніку надасть Україні
Німеччина досі не надає Україні сучасні танки, але продовжує надсилати інші види озброєнь, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці. Про це повідомила глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, повідомляє Українська правда.
"В Україну було доставлено більше самохідних гаубиць. Йдеться про 24 одиниці. Також буде надано шість-сім САУ Gepard", - заявила політик.
Представниця Бундестагу зазначила, що особисто вона виступає також за відправку Україні сучасних танків Leopard і Marder, але в уряді цю ініціативу досі не підтримують.
За словами Штрак-Ціммерман, їх надання зараз є просто необхідним і вона більше "не бачить причин не робити цього".