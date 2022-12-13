ISW: Війна з Україною підриває геополітичні кампанії Путіна
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що війна Кремля проти України підриває геополітичні кампанії Путіна, повідомляє Українська правда.
Російські війська продовжують формувати та консолідувати свої угруповання на сході України з метою посилення оборони проти українських контрнаступів поблизу кордону Харківської та Луганської областей та підтримки обмежених наступів у Донецькій області.
Також аналітики зауважують, що бойовики "групи Вагнера" за підтримки підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів несуть відповідальність за ведення наступальних операцій у Донецькій області, зокрема, навколо Бахмута і західних околиць Донецька.
Інститут припускає, що війна Росії проти України, ймовірно, продовжуватиме підривати геополітичні кампанії президента РФ Володимира Путіна в усьому світі.
Однак, схоже, Путін все ще не бажає жертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі і ризикує зіткнутися з фінансовою скрутою, в якій він не зможе збалансувати загарбницькі цілі в Україні зі своїми кампаніями з проекції сили.
За даними експертів, Путін, наприклад, продовжує спроби відновити позиції Росії в Центральній Азії, безуспішно пропонуючи створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном і Узбекистаном.
Продовження витрат Путіна на регіональні ініціативи "м'якої сили" вже засмутило деяких військових блогерів, які критикували Кремль за те, що він нібито виділив майже шість мільярдів рублів (близько 95,5 млн доларів) на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, не забезпечивши при цьому російські війська на полі бою.
Крім того, блогери додали, що Кремль неефективно використовує свою "м'яку силу" в Таджикистані, що ще більше ставить під сумнів необхідність таких витрат.
За зібраними даними, ISW припускає, що Сили оборони продовжать контрнаступ із приходом морозів, які "зроблять землю твердішою" для пересування військової техніки.
Основні висновки інституту:
- Російські війська продовжують формувати і консолідувати свій склад сил на сході України з метою посилення оборони проти триваючих українських контрнаступів поблизу кордону Харківської та Луганської областей та підтримки обмежених наступальних зусиль у Донецькій області.
- Ціна російської війни в Україні, ймовірно, продовжуватиме підривати геополітичні кампанії російського президента Володимира Путіна в усьому світі.
- Міністерство оборони (МО) Росії офіційно спростувало чутки про те, що начальник російського Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов був замінений або незабаром буде замінений, хоча і не надало жодних достовірних підтверджень цього заперечення, запевнивши, що міністр оборони Сергій Шойгу залишається на своїй посаді.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна має намір продовжувати контрнаступальні дії взимку 2022-2023 рр. після того, як жорсткі морози дозволять вести маневрену війну, підтвердивши оцінку ISW.
- Високопосадовці США можуть скоригувати свої оцінки щодо спроможності та намірів України проводити контрнаступальні операції цієї зими.
- Російські війська продовжили обмежені наземні атаки біля Сватового та Кремінної, в той час як українські війська наносили удари по тилових районах Луганської області.
- Російські війська продовжували наземні атаки в районі Бахмута й Авдіївки-Донецька і проводили оборонні операції на південний захід від Донецька.
- Українські війська продовжували наносити удари по російським військовим об'єктам та вузлам матеріально-технічного забезпечення вздовж критично важливих наземних ліній зв'язку (КЛЗ) на півдні України.
- Російські війська укріплюють північні пляжі Криму вздовж узбережжя Чорного моря.
- Окупаційні війська можуть не мати належної інфраструктури для своїх військ у Криму.