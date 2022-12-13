ISW: Війна з Україною підриває геополітичні кампанії Путіна

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що війна Кремля проти України підриває геополітичні кампанії Путіна, повідомляє Українська правда.

Російські війська продовжують формувати та консолідувати свої угруповання на сході України з метою посилення оборони проти українських контрнаступів поблизу кордону Харківської та Луганської областей та підтримки обмежених наступів у Донецькій області.

Також аналітики зауважують, що бойовики "групи Вагнера" за підтримки підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів несуть відповідальність за ведення наступальних операцій у Донецькій області, зокрема, навколо Бахмута і західних околиць Донецька.

Інститут припускає, що війна Росії проти України, ймовірно, продовжуватиме підривати геополітичні кампанії президента РФ Володимира Путіна в усьому світі.

Однак, схоже, Путін все ще не бажає жертвувати своїми геополітичними ініціативами в короткостроковій перспективі і ризикує зіткнутися з фінансовою скрутою, в якій він не зможе збалансувати загарбницькі цілі в Україні зі своїми кампаніями з проекції сили.

За даними експертів, Путін, наприклад, продовжує спроби відновити позиції Росії в Центральній Азії, безуспішно пропонуючи створити тристоронній союз між Росією, Казахстаном і Узбекистаном.

Продовження витрат Путіна на регіональні ініціативи "м'якої сили" вже засмутило деяких військових блогерів, які критикували Кремль за те, що він нібито виділив майже шість мільярдів рублів (близько 95,5 млн доларів) на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, не забезпечивши при цьому російські війська на полі бою.

Крім того, блогери додали, що Кремль неефективно використовує свою "м'яку силу" в Таджикистані, що ще більше ставить під сумнів необхідність таких витрат.

За зібраними даними, ISW припускає, що Сили оборони продовжать контрнаступ із приходом морозів, які "зроблять землю твердішою" для пересування військової техніки.

Основні висновки інституту: