Генштб: ЗСУ вже знищили понад 95 тисяч окупантів

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 95 260 солдатів, 1 931 артилерійську систему та 5 930 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.12 орієнтовно склали:

особового складу – близько 95 260 (+500) осіб ліквідовано,

танків - 2 966 (+0) од.

бойових броньованих машин – 5 930 (+2) од.,

артилерійських систем – 1 931 (+2) од.,

РСЗВ – 404 (+7) од.,

засобів ППО – 211 (+0) од.,

літаків – 281 (+0) од.,

вертольотів – 264 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617 (+0) од.,

крилатих ракет - 592 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 549 (+5) од.,

спеціальної техніки – 170 (+1) од.

Дані уточнюються.