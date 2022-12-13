Генштба: ЗСУ вже знищили понад 95 тисяч окупантів

Генштба: ЗСУ вже знищили понад 95 тисяч окупантів
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 95 260 солдатів, 1 931 артилерійську систему та 5 930 бойових броньованих машин.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.12 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 95 260 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків - 2 966 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 5 930 (+2) од.,
  • артилерійських систем – 1 931 (+2) од.,
  • РСЗВ – 404 (+7) од.,
  • засобів ППО – 211 (+0) од.,
  • літаків – 281 (+0) од.,
  • вертольотів – 264 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617 (+0) од.,
  • крилатих ракет - 592 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 549 (+5) од.,
  • спеціальної техніки – 170 (+1) од.

Дані уточнюються.

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