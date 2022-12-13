Генштба: ЗСУ вже знищили понад 95 тисяч окупантів
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила близько 95 260 солдатів, 1 931 артилерійську систему та 5 930 бойових броньованих машин.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.12 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 95 260 (+500) осіб ліквідовано,
- танків - 2 966 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 5 930 (+2) од.,
- артилерійських систем – 1 931 (+2) од.,
- РСЗВ – 404 (+7) од.,
- засобів ППО – 211 (+0) од.,
- літаків – 281 (+0) од.,
- вертольотів – 264 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617 (+0) од.,
- крилатих ракет - 592 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 549 (+5) од.,
- спеціальної техніки – 170 (+1) од.
Дані уточнюються.