Китай заборонив постачання "стратегічних процесорів" до Росії, - ЗМІ

Уряд Китаю заборонив постачання до РФ процесорів Loongson. Рішення пов'язане з тим, що технологія визнана стратегічно важливою та використовується у військово-промисловому комплексі Китаю.﻿ Про це, з посиланням на "Коммерсантъ", пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Видання з посиланням на джерела зазначає, що російські виробники вже тестували китайські процесори, оскільки вважали, що вони могли б замінити Intel у разі блокування каналів так званого "паралельного імпорту".

Заборона постачання також підтверджує джерело на російському ринку електроніки.

"Найкращі чіпсети в Китаї використовуються у військово-промисловому комплексі, це основна причина, чому вони недоступні для зовнішніх ринків" , - розповів співрозмовник.

Нагадаємо, нещодавно видання Wall Street Journal опублікувало матеріал, у якому стверджується, що китайські компанії продають Росії товари, необхідні для продовження війни проти України.

При цьому китайський лідер Сі Цзіньпін запевнив, що його країна не передає озброєння Росії. Також він назвав неприйнятними ядерні погрози росіян.