Білорусь розпочала раптову перевірку бойової готовності армії

За дорученням керівника Білорусі Олександра Лукашенка країна розпочала раптову перевірку бойової готовності армії.

"За дорученням Президента Республіки Білорусь – Головнокомандувача Збройних Сил Республіки Білорусь під керівництвом Державного секретаріату Ради Безпеки розпочато раптову перевірку бойової готовності.

Заходи матимуть комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Неман та Березина.

У цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості" , - повідомили в Міноборони РБ.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" наголошує, що річки Неман та Березина знаходяться поблизу кордону з Україною.

Вони також опублікували карту з приблизним розташуванням річок на території Білорусі та позначили полігони, які розташовані поблизу цих річок.

Також проект повідомляє, що подібні перевірки вже проводились 4 травня та 11 жовтня 2022 року.