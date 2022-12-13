ОВА: Росія за добу обстріляла 9 областей України

За даними ОВА, російські окупанти за добу атакували дев’ять областей України – відомо про 6 загиблих та понад 30 постраждалих, повідомляє Українська правда.

Чернігівщина: вночі – обстріл, із САУ, територія Семенівської громади Новгород-Сіверського району. Без втрат та руйнувань.

Сумщина: минулої доби 38 ударів по прикордонню здійснили російські війська. Ворожі міни та снаряди розривалися на території трьох громад: Краснопільській, Великописарівській, Середино-Будській

Внаслідок обстрілів у понеділок ввечері по околиці міста Середина-Буда Середино-Будської громади пошкоджено один багатоквартирний житловий будинок та лінію електропередач. Інформація про постраждалих уточнюється.

Запорізька: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Жовта Круча, Червоне, Степове, Гуляйполе, Новоданилівка, Дорожнянка, Ольгівське, Полтавка, Мала Токмачка. Надійшло 23 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина: росіяни знову усю ніч тероризували Нікопольщину. Обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську громади. Люди не постраждали.

У Нікополі та Червоногригорівській громаді понівечені приватні, адміністративні будівлі, господарські споруди, пошкоджені електромережі. У Марганецькій громаді наслідки удару з’ясовуються.

Харківщина: вночі ворог завдав ракетного удару системою С-300 по місту Куп’янськ. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа. Будівля повністю зруйнована. Потерпілих немає.

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти області. Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Вовчанський, Ізюмський та Куп’янський райони. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв та постраждалих.

Луганщина: підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Червонопопівки і Білогорівки.

Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій, зокрема, на Лиманському та Бахмутському напрямках. На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії від росіян зазнали райони Новоселівського, Стельмахівки, Новоєгорівки та Макіївки. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли Білогорівки з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Донеччина: впродовж ночі – обстріли позицій та окраїн громади з важкого озброєння та стрілецької зброї Ситуація напружена, але контрольована в районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорку, Північне, Південне, Шумів, Дружба, Магдалинівка та м.Залізне.

Під постійним вогнем Авдіївка. На ранок – обстріл старої частини міста з системи РСЗВ Град. По лінії оборони навколо міста — поодинокі прильоти по позиціях.

Вчора вдень — обстріл міста Гірник Ураганами. 2 загиблих, 12 поранених місцевих. Обстріли Соледарської громади, зокрема с.Яковлівка, с.Бахмутське, с.Роздолівка, с.Васюківка. Пошкоджено ЛЕП.

Не припиняються обстріли Бахмуту. У понеділок надійшло повідомлення, що повністю вигоріло приміщення Бахмутського індустріального коледжу. Крім того, співробітники ДСНС ліквідували пожежу, яка сталася в житловому будинку з другого по шостий поверх, по вул. Чайковського. Мінометним обстрілом пошкоджена будівля, дитячий майданчик Центр молоді. За минулу добу на Донеччина: 3 загиблих, 17 поранених.

Миколаївщина: у понеділок ворог завдавав ударів по акваторії та населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого поранення отримала одна людина. Пошкоджено та зруйновано житлові будинки.

Також у понеділок о 16:30 ворожого обстрілу зазнав населений пункт Куцурубської громади, в результаті чого пошкоджено об’єкт інфраструктури. Без постраждалих.

Херсонщина: ворог здійснює масовані обстріли зі ствольної та реактивної артилерії населених пунктів області, є загиблі серед мирного населення, постраждала цивільна інфраструктура. За інформацією ГШ ЗСУ, найбільше постраждали Антонівка, Чорнобаївка та місто Херсон.

Минулої доби у Херсоні військові РФ атакували мікрорайон ХБК. Відомо про 15 постраждалих, 3 загиблих. Також були обстріли мікрорайону Острів. Кількість постраждалих уточнюється.

Внаслідок артилерійського удару росіян пошкоджені будинки у мікрорайоні Таврійському, автівки на парковці та газогін. За попередніми даними, одна людина загинула, троє поранені.

Крім того, окупанти завдали удару по житловому сектору. Пошкоджено будинок, внаслідок удару пошкоджено лінії електропостачання. Продовжується робота, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину. ДСНС вилучили та знешкодили 157 вибухонебезпечних предметів.

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Житомирщині, Черкащині та Київщині.