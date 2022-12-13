Кремль відкинув пропозицію Зеленського вивести війська РФ з України

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не приймає пропозицію президента Володимира Зеленського розпочати виведення російських військ з України на Різдво, показавши таким чином свою здатність відмовитись від агресії, повідомляє Українська правда.

"Про це (пропозицію Зеленського щодо виводу військ РФ – ред.) не може бути й мови" , - підкреслив Пєсков.

Пєсков заявив, що "українській стороні необхідно приймати ті реалії, які склалися за весь цей час".

У Кремлі вважають, говорить Пєсков, "це реалії, які відбулися через ту лінію, ту політику, яку проводили впродовж останніх років п'ятнадцяти, а то й двадцяти керівництво України і сьогоднішній український режим".

За його словами, "ці реалії свідчать про те, що в Російській Федерації з'явилися нові суб'єкти, з'явилися вони внаслідок референдумів, які відбулися на цих територіях".

"Без урахування цих нових реалій будь-яке просування вперед неможливе" , - заявив Пєсков

12 грудня у зверненні до лідерів G7 Зеленський заявив, що Росія могла б розпочати виведення своїх військ із території України на Різдво і так показати свою здатність відмовитись від агресії.