Макрон про виведення озброєння із ЗАЕС: Найближчі тижні будуть вирішальними

Президент Франції Еммануель Макрон на Міжнародній конференції в Парижі заявив про домовленість щодо виведення важкого озброєння із Запорізької АЕС, окупованої російськими військами.﻿ Про це, з посиланням на Reuters, повідомляє Економічна правда.

За його словами, ведуться переговори щодо умов реалізації цього.

"Нам вдалося захистити Чорнобиль, і наша мета – захистити Запоріжжя. Найближчі тижні будуть вирішальними" , - цитує Макрона Reuters.

"Франція проводить міжнародну конференцію в Парижі з метою надання термінової допомоги Україні, щоб допомогти їй пережити зимові морози, коли російські війська атакують об'єкти цивільної інфраструктури по всій країні" , - нагадує агентство.

Раніше очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі повідомив про плани незабаром направити технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сподівається досягти угоди з РФ і Україною про створення зони безпеки на Запорізькій атомній електростанції до кінця цього року.