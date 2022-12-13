Рада проголосувала за ліквідацію скандального ОАСК: подробиці

Народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради проголосували за ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні очільника правління фундації "Dejure" Михайла Жернакова у Facebook.

За відповідне рішення проголосували 310 народних обранців, утрималось 2 депутатів.

В фундації "Dejure" повідомили, що ліквідація ОАСКу – це лише перший крок.

На думку фахівців, необхідно буде створити новий окружний адмінсуд для Києва і Київської області, провести прозорий конкурс на посади суддів.

Також мова йде про звільнення суддів, подібних до очільника ОАСК Павла Вовка, і завершення судових процесів "над обвинуваченими "вовчими" суддями у ВАКСі".

Нагадаємо, Державний департамент США 9 грудня оголосив про запровадження санкцій проти очільника Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та двох членів його родини.