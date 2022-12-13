Рада ліквідувала скандальний столичний суд

Народні депутати на пленарному засіданні проголосували за ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду міста Києва та створення Київського міського окружного адміністративного суду.

"За" ліквідацію суду проголосували 310 народних обранців, утрималося 2 депутати. Створення нового окружного адмінсуду для Києва підтримали 326 нардепів.

У фундації "Dejure" повідомили, що ліквідація ОАСК – це лише перший крок. На думку фахівців, необхідно створити новий окружний адмінсуд для Києва та Київської області, провести прозорий конкурс на посади суддів.

Також йдеться про звільнення суддів, подібних до голови ОАСК Павла Вовка, і завершення судових процесів "над обвинуваченими "вовчими" суддями у ВАКСі".