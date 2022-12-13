Єрмак: Всі 27 країн ЄС підтримали надання Україні 18 млрд євро

Країни Євросоюзу підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Рішення підтримали одноголосно всі 27 членів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал голови ОП Андрія Єрмака.

"Всі 27 країн Євросоюзу підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Важливий сигнал єдності. Болотні чорти її не зруйнують" , - написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що країни Євросоюзу досягли угоди про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 18 млрд євро після того, як 6 грудня Будапешт блокував цей процес.