У ДПСУ пояснили, що означає раптова перевірка боєздатності в Білорусі

Державна прикордонна служба України не фіксує на кордоні з Білоруссю підрозділів, які здатні здійснити вторгнення, у ДПСУ вважають оголошену 13 грудня перевірку боєготовності білоруської армії нагнітанням ситуації, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 13 грудня.

"Не фіксується змін в обстановці по лінії кордону (з Білоруссю - ред.). Ситуація залишається повністю контрольованою. Ті підрозділи Збройних сил Білорусі, які і раніше знаходилися на посиленні кордону з нашою країною, так і залишаються – їхня кількість і характер дій не змінюються.

Створення угуповань, які могли здійснити вторгнення (з боку Білорусі - ред.) ми не фіксуємо".

Демченко вважає, що оголошена перевірка боєздатності білоруської є нагнітанням ситуації. Водночас він додав, що це додатковий виклик для прикордонників:

"Ми будемо спостерігати за тим, як розвивається ситуація, в тому числі і наскільки близько ці підрозділи підійдуть до кордону з Україною".

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