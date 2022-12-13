Спікер парламенту Польщі: Повернення до довоєнних відносин з Росією неможливе

Спікер парламенту Польщі Пьотр Мюллер заявив, що Варшава не вважає можливим повернення до довоєнних відносин з Росією, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Polske Radio.

"Повернення до тих відносин з Росією, які були до війни, не повинно бути. Це неможливо. Ми хочемо, щоб Росія припинила свою агресію в Україні. Але навіть після того, як ця агресія закінчиться, немає можливості повернутись до довоєнної реальності" , — сказав він.

Мюллер зазначив, що Польща тиснула на країни Заходу, щоб вони ухвалили санкції проти Росії. Він додав, що зараз дуже важливим питанням є макроекономічна допомога для України.

Напередодні посли країн ЄС погодили пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро. Також було погоджено мінімальний податок для великих компаній у розмірі 15%.

10 грудня Рада Європейського Союзу затвердила пакет фінансової допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 млрд євро. Тепер цю пропозицію має затвердити Європарламент.

Раніше цей пакет фінансової допомоги Україні не могли ухвалити, оскільки його блокувала Угорщина.