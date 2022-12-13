Гайдай: Захисники мають успіхи у напрямку Сватове-Кремінна
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські захисники мають успіхи у напрямку Сватове-Кремінна, повідомляє Українська правда.
Про це Гайдай написав у Facebook.
"Ситуація стабільно важка, контрольована. Атаки у Білогорівці відбиваються нашими захисниками.
У напрямку Сватове-Кремінна - просуваємося, маємо успіхи".
За словами Гайдая, на окупованих територіях деякі населені пункти закриті на в’їзд/виїзд, зв‘язок/інтернет глушать.
Глава ОВА також додав, що росіяни налякані "бавовною" і масово заселяються в села біля лінії фронту в цивільні будинки, подекуди мирних людей повиганяли з населених пунктів повністю.