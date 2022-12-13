ДПСУ: Росія за листопад 230 разів обстріляла Сумську та Чернігівську області

Війська РФ лише за листопад 230 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області. З початку грудня росіяни близько 70 разів вдарили по цих регіонах, повідомляє Новое время.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу.

"Як і раніше, найбільше обстрілів зазнає Сумська область. Водночас прикордонні райони Чернігівської області теж щодня страждають від ударів. Загалом у листопаді нами зафіксовано понад 230 обстрілів цих територій" , - сказав він.

Демченко додав, що чотири рази обстріли проводилися з авіації без зальоту в український повітряний простір.