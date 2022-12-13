Сенат Італії підтримав військову допомогу Україні до кінця 2023 року

Сенат (верхня палата парламенту) Італії у вівторок, 13 грудня, підтримав резолюцію щодо продовження постачання військової допомоги Україні до кінця 2023 року, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Rai News, резолюцію підтримали 143 парламентарі, 29 виступили проти, один утримався.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто під час виступу в Сенаті заявив, що "в італійському парламенті всі без винятку виступають за мир і відкидають війну", передає La Repubblica.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що пишається солідарністю, яку її країна продемонструвала Україні, і наголосила, що для допомоги українському народу також потрібна військова допомога. На її думку, є дві умови припинення бойових дій: «капітуляція, але якщо на це піде Україна, буде не мир, а вторгнення» або «патова ситуація на полі бою», за якої агресор буде змушений поступитися.

25 вересня в Італії відбулися дострокові парламентські вибори, за підсумками яких перемогу здобула права коаліція, що складається з трьох партій: Брати Італії, Ліга і Вперед, Італіє. Джорджа Мелоні — лідерка першої з політсил, що набрала близько 25% голосів, очолила найбільш правий уряд в історії повоєнної Італії, ставши першою жінкою-прем'єром.