Порушення Конституції: в ОАСК відповіли нардепам на ліквідацію суду

В Окружному адміністративному суді Києва заявили, що його ліквідація є порушенням Конституції України, повідомляє Ділова столиця.

Так, в ОАСК прокоментували рішення Верховної Ради про ліквідацію суду.

"Верховна Рада України ухвалила Законопроект 5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Таке рішення не відповідає положенням Конституції України, положенням процесуального законодавства та вимогам воєнного часу. Окремо можна було б говорити про саму процедуру його погодження та прийняття" , — йдеться у заяві.

У суді зазначили, що найбільше постраждають українці, які "фактично, будуть позбавлені доступу до правосуддя в той час, коли вся країна вже бореться із зовнішнім ворогом… Десятки тисяч справ, які перебувають на сьогодні в провадженні ОАСК, буде передано спочатку до Київського окружного адміністративного суду, а потім до Київського міського окружного адміністративного суду. І кожного разу розгляд справ буде починатися спочатку".

В ОАСК наголосили, що судді та працівники апарату суду діятимуть відповідно до приписів Конституції України та профільного законодавства та виконуватимуть покладені на них обов'язки.

Як повідомлялось, 13 грудня Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та створення нових окружних судів.