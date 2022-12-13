Шмигаль: Нові ракетні удари можуть призвести до скорочення економіки на 50%

Нові ракетні удари РФ по інфраструктурі України можуть спричинити скорочення економіки країни на 50%, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Форумi з економічної стійкості та реконструкції України.

"Скорочення української економіки прогнозується на рівні 35-40%. Якщо терористична діяльність Росії щодо нашої інфраструктури буде продовжена, то ми можемо втратити ще плюс 10% до цих цифр, тобто до 50% нашого ВВП" , - заявив прем'єр-міністр України .

Раніше Шмигаль заявив, що країни Заходу в рамках конференції анонсували надання Україні 1 млрд доларів для проходження зими.

Крім того, за словами прем'єр-міністра, українська влада готується до різних сценаріїв проходження зимового періоду під час агресії Росії. Так, однією з них може бути довгострокова відсутність електроенергії та опалення у деяких регіонах України.