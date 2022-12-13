Данiлов: Ми розуміємо, що росіяни на Різдво нікуди не підуть
Секретар РНБО Олексій Данілов після пропозиції президента Володимира Зеленського до Росії виводити війська до свят, пояснив, що влада розуміє, що цього не станеться, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Данілов у ефірі телемарафону.
"Звісно, на Різдво можуть бути якісь дива, але, на жаль, це не стосується Росії.
Ми розуміємо, що вони нікуди не підуть.
З урахуванням лише тих обставин, які роблять ЗСУ, президент, РНБО, ми змусимо ворога покинути всю нашу територію, згідно з нашою Конституцією, включно з Кримом.
Легко не буде, росіяни зараз будуть скаженіти. Вони будуть робити крайні дії, як той щур загнаний в кут.
Такі часи нас можуть очікувати місяць, півтора-два, але ми повиривали зуби цій гадюці – це факт".
Передісторія:
Росія могла б розпочати виведення своїх військ із території України на Різдво і так показати свою здатність відмовитись від агресії, заявив Зеленський 12 грудня.