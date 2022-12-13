Данілов: В Україні налагоджено виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм

В Україні налагоджено виробництво снарядів калібру 152 міліметри та 122 міліметрів, планується виробництво мін та інших боєприпасів, повідомляє Українська правда.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону 13 грудня.

"Те, що роблять наші виробників зброї, завдасть клопоту цим фашистам, які вдерлися на нашу землю.

Я можу із приємного сказати, що ми налагодили виробництво і 152 мм, і 122 мм калібру (снарядів радянського зразка – ред.) на наших підприємствах.

Зараз піде випуск мін і багато інших речей, які виробляють уже наші підприємтсва оборонного комплексу. Мова йде вже про тисячі – це вже промислові масштаби".

Секретар РНБО додав, що затверджена в Україні ракетна програма фінансується на 100% і перебуває під контролем президента.

Данілов поки не підтвердив, що ЗРК "Patriot" надійдуть в Україну незабаром, але він впевнений, що підтримка партнерів для України триватиме й зростатиме.