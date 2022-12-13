Кулеба попередив про загрозу нового великого наступу Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у вівторок, 13 грудня, заявив, що Росія може розпочати новий «великий наступ» у січні чи лютому наступного року, повідомляє Новое время.

"Я думаю, що російська здатність здійснювати великий наступ, який, можливо, буде відновлений десь наприкінці січня-лютого — це те, що вони планують" , - сказав Кулеба під час брифінгу.

Він переконаний, що росіяни «безперечно зберігають надію на те, що зможуть прорвати наші позиції та просунутися вглиб України».

На думку міністра, на підготовку Росії до наступу вказують мобілізацію, підготовку мобілізованих та переміщення важкої техніки по всій Росії.

Втім Кулеба підкреслив, що Україна робить все, щоб зірвати плани росіян.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Росія може спробувати укласти фіктивне перемир'я, щоб дозволити російським військам перегрупуватися та знову атакувати Україну.

На думку міністра оборони США Ллойда Остіна, взимку у захисників України буде перевага на фронті.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес радив Україні «продовжувати тиск» на полі бою та протягом зими.