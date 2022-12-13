ДСНС: З початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 54 рятувальника

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинули 54 рятувальника. Крім цього, 178 отримали поранення, а шість перебувають у полоні, повідомляє Новое время.

Про це розповів пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий під час брифінгу у Media Center Ukraine.

Він уточнив, що російські окупанти застосовують різні види боєприпасів та мінні пастки.

"Справді, бувають випадки, коли гинуть і найкращі професіонали. Тому що ворог застосовує різні види боєприпасів, а часто й мінні пастки. Працювати досить важко. Троє наших співробітників учора загинули на Донеччині, в районі Костянтинівки під час проведення розмінувань. І двоє зараз перебувають у лікарні, лікарі виборюють їхнє життя" , — він.

На Донеччині 12 грудня група піротехніків підірвалася на вибухівці. Внаслідок вибуху загинули троє людей, ще двоє — отримали поранення.

Через велику площу замінованих територій в Україні регулярно трапляються випадки підриву людей на вибухівках.