Зеленський підписав законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 13 грудня, підписав законопроєкт про ліквідацію ОАСК (Окружного адмінсуду Києва), який Верховна Рада ухвалила раніше цього ж дня, повідомляє Новое время.

На сайті парламенту сказано, що законопроєкт вже підписали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і глава держави.

Народні депутати 13 грудня підтримали рішення щодо ліквідації ОАСК 310 голосами. Іншим законопроєктом Рада утворила Київський міський окружний адміністративний суд.

В ОАСК вважають рішення незаконним і стверджують, що "українців фактично позбавлять доступу до правосуддя".

Зеленський подав законопроєкт щодо ліквідації ОАСК у парламент ще в квітні 2021 року.

9 грудня 2022 року, в Міжнародний день боротьби з корупцією, США запровадили санкції проти голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і двох найближчих членів його родини.

За даними НАБУ, Вовк та підконтрольні йому судді ухвалювали замовні рішення у своїх інтересах та в інтересах політичних еліт і бізнес-кіл.

Слідство вважає, що голова ОАСК очолив «злочинну організацію», метою якої було «захоплення державної влади, встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод у їх роботі». У червні 2022 року обвинувальний акт передали до суду.