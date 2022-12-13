Пентагон не спостерігає активності військ Білорусі біля кордонів з Україною

Сполучені Штати не спостерігають за активністю білоруських збройних сил біля кордонів з Україною, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить брифінг речника Пентагону Пета Райдера.

"США не бачать активності Білорусі на українсько-білоруському кордоні" , - наголосив прес-секретар Пентагону.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі в рамках "раптової перевірки армії" оголосили про відпрацювання однієї з військових частин щодо прикриття об'єкта на південному рубежі. Що безпосередньо межує з Україною.

Також нагадаємо, сьогодні, 13 грудня, у Білорусі розпочали раптову перевірку бойової готовності армії.