Ситуація на фронті на ранок 14 грудня: інформація Генштабу

За добу 13 грудня сили оборони України відобразили атаки російських військ у районах 15 населених пунктів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Гряниківка Харківської області:

Новоселівське, Краснопопівка, Серебрянське та Білогорівка на Луганщині та Білогорівці, Соледарі, Бахмутському, Бахмуті, Курдюмівці, Невельському, Мар'їнці, Перемозі та Новомихайлівці Донецької області", - зазначили у відомстві.

Окупанти також завдали 1 авіаційного та 11 ракетних ударів, з них 3 — по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Росіяни здійснили понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямах ситуація залишається без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки та Гай Чернігівської області; Кучерівка та Кондратівка у Сумській області, а також Стрілка, Стариця, Тихе, Амбарне, Вільховатка, Домашнє, Милове, Дворічна та Червоне Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках обстрілу з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп'янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове на Харківщині; Новоселівське, Стельмахівка, М'ясожарівка, Греківка, Майданчик, Невське, Краснопопівка та Піщане Луганської області та Новосадове Терни — Донецької.

На Бахмутському напрямку противник завдав вогневої поразки, зокрема, у Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного, Білогорівки, Веселого, Яківлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитувального, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти здійснили обстріл з танків та артилерії в районах майже двадцяти населених пунктів. Серед них – Авдіївка, Першотравневе, Невельське, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів обстріл поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне, Пречистівка Донецької області та Плавні, Гуляйполі, Дорожнянка та Ольговське у Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстрілювати позиції українських військ та цивільну інфраструктуру населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Поразки зазнали понад двадцять населених пунктів. Зокрема, Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Новокаїри, Республіканець, Мілове Херсонської області та місто Херсон.